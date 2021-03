UEFA aplaza el partido de la Champions League Femenina entre Lyon y PSG por casos de Covid-19

Los partidos de vuelta por los cuartos de final de la UEFA Champions League Femenina se disputarán esta semana. No obstante, el duelo francés entre el Olympique de Lyon y Paris Saint-Germain ha sido aplazado por casos de Covid-19.

La decisión tomada por la UEFA se debe a la existencia de cuatro casos positivos por coronavirus en el plantel del Lyon. Los contagios fueron expuestos mediante un comunicado en Twitter, por parte del club.

“El Olympique de Lyon informa de que las pruebas de PCR realizadas este lunes de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions revelaron cuatro casos positivos en COVID-19 en el equipo femenino. El Olympique de Lyon pidió a la UEFA posponer el partido ante el PSG“, emitió el equipo francés en su comunicado.

El máximo ente del fútbol europeo, no tardó en tomar la decisión de aplazar el encuentro previsto para este miércoles 31 de marzo. El partido de ida finalizó con un 0-1 a favor del Lyon gracias al tanto de penalti anotado por Wendie Renard. Habrá que esperar un comunicado que emita la nueva fecha de este compromiso.

Update: @OLfeminin v @PSG_Feminines

📰 Due to positive COVID-19 cases returned by several players within the Lyon team, tomorrow's (31 March) tie is postponed.#UWCL | Quarter-finals

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 30, 2021