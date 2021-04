De la gloria a la penuria: ganó premio Emmy y fue hallada momificada bajo un montón de basura en Nueva York

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Evelyn Sakash, diseñadora de escena ganadora de un premio Emmy (2004) -el Óscar de la TV en EE.UU.- fue hallada momificada bajo una pila de basura en su casa en Queens (NYC).

Sakash, de 66 años, fue encontrada el martes rodeada de escombros, después de que su hermana contratara a un equipo de limpieza en la casa de 123rd St en College Point para tratar de ubicarla.

Los vecinos no supieron de ella desde octubre. No está claro cuándo Sakash murió ni la causa de su deceso. Vivía sola, no se sospecha criminalidad en el caso y se informó que tenía el hábito de acumular objetos.

La vecina Laraine Memola, de 68 años, le dijo al New York Post que tenía un presentimiento sobre la muerte de su “buena amiga” e insistió en que la policía registrara la casa en octubre. “Todo el mundo me dijo que estaba equivocada, porque sabía que ella estaba ahí. Lo sabía. Y les rogué… a los detectives que trabajaban en el caso que entraran allí. Me garantizaron que ella no estaba allí”.

“Conversaba con ella casi a diario y era compasiva, cariñosa, generosa tanto con las personas como con los animales”, aseguró Memola, ex Rockette del Radio City Music Hall.

Sakash se saltó grados en la escuela, pero se graduó en Queens College con altos honores, hasta hacer carrera como diseñadora de producción de TV, cine y Broadway. Así, trabajó en docenas de locaciones notables desde mediados de la década de 1980, y ganó un Emmy por su trabajo en la serie infantil “Between the Lions”, que promovía hábitos de lectura.

Sus créditos incluyen “Sesame Street”, “Law and Order”, “Orange Is the New Black”, y “Still Alice”, por la que Julianne Moore ganó en 2015 el Óscar a la mejor actriz. Últimamente Sakash trabajó produciendo escenarios en Broadway, dijo Memola. Pero ese trabajo se murió al comienzo de la pandemia.

Memola y decenas de amigos de un grupo privado de Facebook llamado “Evelyn We Love You” (Evelyn te queremos) habían estado angustiados por la desaparición de Sakash desde octubre. Pero pasarían cinco meses hasta conocerse el trágico final. Cuando llegaron las malas noticias el martes, Memola quedó en un estado tan frenético que fue hospitalizada.

“Me enojé mucho anoche cuando se descubrió todo esto. Y fue lo que dije y nadie lo abordó”, afirmó ayer Memola, refiriéndose a su premonición del otoño.

En un caso similar, a fines de febrero, los gemelos ancianos Elliot y Jerry Wolfire fueron encontrados “momificados” en su hogar en Brooklyn (NYC). La muerte de hermanos acumuladores más famosa de la ciudad de Nueva York ocurrió en 1947, cuando Homer y Langley Collyer fallecieron en su casa en Harlem, después de que toneladas de la basura recolectada se derrumbaran sobre ellos, recordó New York Post.