Anciana murió arrollada en casa por su propio esposo en Nueva York

Marisa Orlando, una anciana de 80 años, murió tras atropellada por un automóvil manejado por su esposo en la entrada de su casa de Long Island (NY).

La señora estaba descargando comestibles del maletero de su Toyota Camry 2014 en el camino de entrada de su casa en Hawthorne Avenue, Ronkonkoma, ayer después de las 12 p.m., cuando el auto rodó hacia atrás, dijo la policía del condado Suffolk.

La víctima murió en la escena. Su esposo de 84 años, Pietro Orlando, estaba en el asiento del conductor durante el incidente fatal, dijo la policía.

No estaba claro cómo el auto rodó en reversa, pero la policía dijo que el incidente no parecía criminal. El auto fue incautado para un control de seguridad, acotó Newsday.

* A woman was struck and killed by a car that rolled over her in the driveway of her #SuffolkCounty home * #DailyVoice #Ronkonkoma @SCPDHq https://t.co/sR2tbjWNhY

— Daily Voice Suffolk County (@SuffolkDaily) April 1, 2021