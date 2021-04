Fotos: Durant podría enfrentar un castigo severo por sus mensajes homofóbicos a Rapaport

La estrella de los Nets de Brooklyn Kevin Durant se salió de control al enviarle mensajes homofóbicos y misóginos al actor Michael Rapaport por privado. El afectado lo expuso públicamente en las redes sociales y esas palabras le pueden salir caras al alero de 32 años de edad.

“Recibo amenazas y mensajes repugnantes a diario, pero ni en mis sueños más locos pensé que Kevin Durant estaría entre ellos. Él mismo ahora me está amenazando, faltando a mi esposa y quiere que nos peleemos”, escribió Rapaport en el post que hizo para mostrar la conversación.

El actor habría criticado a Durant en medio de una entrevista y el jugador se lo tomó de una forma desproporcionada. “Eres una puta”, “cabeza de pene”, “te juro que te voy a escupir en la cara cuando vea tu culo sucio”, “reúnete conmigo mañana a las 17:00h en la (calle) 10”, “marica”, son algunas de las frases que utilizó la “Tarántula” en el chat.

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF

— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2021