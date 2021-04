Incautaron 50 kilos de cocaína “Cristiano Ronaldo” en un apartamento en Nueva York

Las autoridades decomisaron 50 kilogramos de cocaína, estampada con la marca “CR7” (Cristiano Ronaldo), en un apartamento en el vecindario Jamaica, Queens (NYC).

También se recuperaron más de $200,000 dólares y una pistola cargada, dijeron las autoridades ayer, al anunciar la operación realizada el lunes. Christopher Jones y Wykim Williams fueron arrestados ese día en la investigación conjunta de la Administración Antidrogas (DEA), el Fiscal Especial de Narcóticos de la Ciudad de Nueva York y la Policía Estatal.

Los agentes observaron a Jones ingresar al edificio 152-11 89th Avenue con las manos vacías el lunes por la tarde y luego salir con una maleta pesada, según el comunicado. Fue detenido poco tiempo después y las autoridades encontraron que el equipaje estaba llena de dinero en efectivo.

Más tarde, los oficiales observaron a Williams entrando en un apartamento en el edificio y obtuvieron una orden de registro. En el interior encontraron el enorme alijo de cocaína etiquetada y el arma cargada, junto con una gran variedad de parafernalia, dijeron las autoridades.

Jones y Williams fueron acusados de delitos graves relacionados con drogas y armas. La fianza en efectivo se fijó en $150,000 dólares para Jones y $ 250,000 para Williams, según el comunicado, citado por New York Post.

The cocaine was recovered from a seventh-floor apartment in a two-building, 17 story residential complex in Queens containing a gym, lap pool and roof deck. https://t.co/Yr9s5vxZnL

