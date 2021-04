Ohtani es un fenómeno: jonrón luego de haber lanzado pelota de 100 MPH

Shohei Ohtani hizo historia… Y la hizo a lo grande. De inicio se convirtió en el primer abridor que está al mismo tiempo en el top 2 del orden al bate desde 1903, lo cual es una hazaña digna de remarcar. Pero el japonés es un fenómeno, y tenía que hacerlo asombrando al universo del béisbol: desapareció una pelota a 454 pies del plato minutos después de haber lanzado múltiples pelotas a más de 100 millas por hora.

La reacción del narrador en inglés lo dice todo: una exclamación de sorpresa y placer a raíz de ver en vivo una actuación fenomenal. En el primer pitcheo, que parecía que lo estuviese esperando para conectarlo, Ohtani la sacó del parque, sin levantar los pies de la tierra. Una locura.

La pelota salió de su bate a 115 MPH, el jonrón con más fuerza por un jugador de los Angelinos de Anaheim desde que se lleva ese tipo de registro en las Grandes Ligas (2015).

Cabe resaltar que antes, en la parte alta de la primera entrada, como abridor, lanzó hasta tres pelotas que superaron las 100 MPH. Una de ellas alcanzó las 100.6 millas por hora, convirtiéndose en el pitcheo más rápido que se ha lanzado en esta joven temporada.

Ohtani terminó su actuación como lanzador tras 4.2 innings, permitiendo tres carreras y dando cinco boletos. Lanzó 92 veces al home y ponchó a seis rivales.

