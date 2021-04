Dominicano Nelson Cruz dio una muestra de poder pocas veces vista

¿Un back to back en el mismo turno? Sí, Nelson Cruz lo hizo posible. El dominicano despachó un batazo que no fue jonrón por centímetros. De hecho, tuvo que ser revisado por los umpires. Segundos después, la volvió a sacar del parque, esta vez sin dejar lugar a la duda: Grand Slam que encaminó a los Twins de Minnesota a una paliza sobre los Tigres de Detroit.

Aquí está la secuencia completa:

Good baseball karma? 😳

Nelson Cruz thought he hit a grand slam that was ruled a foul. The next pitch, he actually did hit a grand slam.

📺: ESPN pic.twitter.com/tcMUYWL6gH

— ESPN (@espn) April 5, 2021