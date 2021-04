Video captó brutal ironía: anciana murió al volcar ambulancia que la llevaba a hospital en Nueva York

Una mujer de 95 años que viajaba en la parte trasera de una ambulancia murió y al menos otras nueve personas resultaron heridas en un choque en Brooklyn (NYC).

La ambulancia, que transportaba a la anciana con un paro cardíaco, se volcó tras ser embestida por un auto sedán, el domingo alrededor de las 3 p.m., en la intersección de Avenue N y Schenectady Avenue, en ruta al hospital Mount Sinai Brooklyn.

Con las luces y las sirenas encendidas, la ambulancia se dirigía hacia el oeste por la Avenida N cuando pasó un semáforo en rojo. Fue entonces cuando un sedán Nissan que viajaba hacia el este entró en la intersección y golpeó a la ambulancia, lo que hizo que se volcara, relató NBC News.

El conductor, un hijo de la anciana y trabajadores que iban en la ambulancia, así como el chofer y el pasajero dentro del sedán, resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento, según NYPD. No se detalló de inmediato sus condiciones de salud.

Una cámara de vigilancia cercana capturó el impactante momento cuando los dos vehículos chocaron en la intersección en Flatlands.

En un caso parecido, en septiembre también en Brooklyn un hombre murió y varias personas resultaron heridas después de que un camión de bomberos chocara con una ambulancia.

BREAKING: An ambulance collides with a car in Brooklyn and flips over. The NYPD tells us a 95 year-old patient being transported has died. Investigation now underway. The latest at 6 on @NBCNewYork pic.twitter.com/WXfUTbD1ty

— Adam Harding (@HardingReports) April 4, 2021