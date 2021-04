Latina de origen humilde hace historia como primera mujer alcaldesa en villa de Nueva York

“Soy muy consciente de que estoy haciendo historia”, comentó Omayra Andino, quien acaba de tomar posesión como el primer alcalde negro e hispano del pueblo Tuckahoe, en el próspero condado Westchester (NY). Y además, es mujer.

En ese pequeño pueblo de 6,600 residentes ubicado apenas 23 millas al norte de NYC, Andino no se define por su raza u origen étnico, pero no puede ignorar que está haciendo historia. “Me lo recuerdan todos los días, especialmente cuando las comunidades negras y morenas dicen: ‘Vas a hacer esto por nosotros'”.

La nueva alcaldesa Demócrata juró el lunes pasado en el cargo por años, tras ganar con 55% de los votos entre 1,887 electores totales. Nació en Brooklyn y vivió de la asistencia social durante la mayor parte de su infancia. Hoy a sus 51 años afirma que sus luchas la hicieron esforzarse mucho más para marcar la diferencia y ser conocida.

La parte más importante de este viaje para la nueva alcaldesa de Tuckahoe se completó el lunes por la noche. Poco después de que tomara juramento, una niña de 12 años subió al podio para hacerle saber cuánto inspira a todas las jóvenes de color.

“Cuando supe que ganó, me dio esperanza”, dijo la niña a Fox News. “Esperanza para mi futuro y esperanza para el futuro de Tuckahoe”.

