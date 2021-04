El mago golfista: así jonronea Javier Báez [VIDEO]

Javier Báez ya es conocido como “El Mago” por la calidad y habilidad que tiene a la hora de defender y de jugar en general. Pero a partir de hoy podríamos llamarlo “El Mago golfista“, por el swing que realizó esta tarde. Un swing casi idéntico a un golpeo que veríamos en un campo, pero de golf, y que fue equivalente a un jonrón de dos carreras.

El jonrón puso adelante a Chicago Cubs en la parte alta de la sexta entrada. Y la forma en que lo consiguió es admirable: Báez sacó el pitcheo prácticamente de la tierra. Allí donde el 99% de los bateadores lo hubiese dejado pasar, o en se defecto, hubiese abanicado la brisa.

Con seguridad es el jonrón más peculiar que ha dado Javier Báez en su carrera. La pelota que conectó estaba tan solo 0.86 pies sobre el suelo, lo cual es por mucho el pitcheo más bajo que alguna vez ha sacado del parque. También es el sexto jonrón cuyo pitcheo estuvo más cercano a la tierra desde que se lleva registro de la estadística (2008).

Definitivamente Báez está dejando que el juego hable por él. Fue su segundo cuadrangular de la temporada, y alcanzó las cinco carreras remolcadas. Los Cubs obtuvieron su cuarta victoria para dejar su marca en positivo (4-3).

Javier Báez just homered on a pitch that was 0.86 ft above the ground

That's by far the lowest pitch he's ever homered off, and tied for the 6th-lowest HR pitch by anyone in the pitch-tracking era (since 2008) pic.twitter.com/nTc1IWPiRt

— Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 8, 2021