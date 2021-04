Colombiano Urshela presentó efectos secundarios tras la vacuna por COVID-19

New York Yankees puso en la lista de lesionados por tiempo indefinido al infielder colombiano Giovanny Urshela, quien presentó efectos secundarios a la vacuna contra la COVID-19, según informó la propia organización en sus redes sociales este viernes por la tarde.

El cartagenero Urshela, que ya había sido positivo por el virus COVID-19 en diciembre de 2020, se perderá la serie de tres duelos que tendrán los Yankees frente a Tampa Bay Rays en el Tropicana Field.

Aaron Boone, manager de los Mulos del Bronx, decidió llamar del campamento alternativo al también infielder Mike Ford para cubrir la sensible baja del tercera base colombiano.

Prior to today’s game, the Yankees made the following roster moves:

• Placed INF Gio Urshela on the COVID injured list due to side effects from vaccination.

• Recalled INF Mike Ford (#36) from the Alternate Site.

— New York Yankees (@Yankees) April 9, 2021