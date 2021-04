Doble tragedia: joven y su perro mueren arrollados en Nueva York

Un conductor de Jeep golpeó y mató a un peatón de 30 años y a su perro en Massapequa (Long Island), informó el Departamento de Policía del Condado Nassau.

El joven no identificado y su mascota estaban tratando de cruzar Merrick Road en dirección sur alrededor de las 7:51 p.m. del jueves cuando el conductor del Jeep 2003, que se dirigía hacia el oeste, los golpeó.

“Como resultado de la colisión, el peatón sufrió múltiples traumatismos y fue declarado muerto en el lugar por un médico de la policía del condado de Nassau. El perro de la víctima también fue golpeado fatalmente”, dijo el comunicado.

El conductor de 72 años se quedó en la escena del accidente. El comunicado decía que la criminalidad estaba descartada, pero no se revelaron detalles como la velocidad del auto y la iluminación de la calzada, acotó Newsday.

En 2019, el año más reciente para el que hay estadísticas disponibles, hubo 1,414 peatones atropellados en Long Island y 60 muertos. De ellos, 905 fueron alcanzados en Nassau, con 29 muertos, y 509 en Suffolk, con 31 decesos, según el Instituto de Investigación y Gestión de Seguridad Vial del Estado Nueva York, en la Universidad de Albany.

