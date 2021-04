Arrestan a mujer en Nueva Orleans por negarse a devolver $1,2 millones que le fueron depositados por error

Qué harías si un día, al despertar y al revisar tu cuenta bancaria, descubres que de la nada tienes más de $1 millón de dólares.

Seguramente, muchos rápidamente llamarán a sus bancos para reportar la anomalía, aunque muchos otros lo pensarían dos veces en reportar el error, pensando en propio beneficio de lo que podrían hacer con tanto dinero sin que nadie se diera cuenta.

Una mujer de 33 años, originaria de Nueva Orleans llamada Kelyn Spadoni fue arrestada en días pasados luego de que se negara a devolver $1,2 millones de dólares que, por error, le fueron depositados a su cuenta bancaria.

Bank Accidentally Puts $1.2 Million Into Kelyn Spadoni's Account and Then Gets Mad When She Spent The Money so They Arrested Her For Fraud; Name That State (Video) https://t.co/PvVK9JhfgU pic.twitter.com/mkFBUypBsg

