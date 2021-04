Kraft regala incienso con olor a sándwich de queso a la parrilla este Día Nacional del Sándwich de Queso

Hoy es el Día Nacional del Sándwich de Queso, y para celebrarlo la empresa Kraft lanzó el primer incienso con olor a sándwich de queso a la parrilla. Cabe recordar que Kraft es uno de los más antiguos proveedores de rebanadas de queso americano, por lo que debe saber muy bien cómo hacer el proceso para ponerle este aroma al incienso.

Kraft Heinz wants your home to be filled with the aroma of a freshly made grilled cheese sandwich. Its Kraft Singles brand is marking National Grilled Cheese Sandwich Day Monday (April 12) with the creation of the first-ever incense that smells like… https://t.co/NZYoCrUksg pic.twitter.com/gGPm6MDk54

— Eric Porat (@ericporat) April 12, 2021