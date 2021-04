Elizabeth Gutiérrez seduce con un vestido que deja su espalda desnuda y al cantante Pablo Portillo le gustó lo que vio

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Elizabeth Gutiérrez se paseó con mucha sensualidad mientras dejaba a la vista de todos la desnudez de su espalda. La actriz de origen mexicano deslumbró a sus seguidores al modelar un precioso vestido floreado. La pieza definitivamente no permite llevar sostén, y aunque al principio esto era solo una suposición por la vista de toda su piel, ella compartió una nueva foto en la que todo esto se volvió un hecho.

Con la siguiente imagen Elizabeth Gutiérrez demostró la falta de ropa interior. Ya que al posar de lado, evidenció la ausencia de sostén. A esta imagen reaccionó el cantante Pablo Portillo con el siguiente mensaje: “🤗🤗🤗”.

Hay que recordar que Elizabeth es la pareja sentimental del actor cubano William Levy. Aunque su relación, suele parecer intermitente. Muchos de sus seguidores no saben si efectivamente son pareja, o si de momento sólo están juntos por sus hijos. Aunque hay que destacar que viven juntos y siempre están compartiendo los momentos importantes el uno del otro, tanto como los de sus hijos.

El último rumor que se supo de ellos señaló una separación, ya que ambos dejaron de compartir mensajes de cariño o admiración a través de sus redes sociales. Ya no se felicitan por sus cumpleaños y parece que tampoco se dan likes en las fotografías que publican en Instagram. Aunque hace unos días Elizabeth rompió este patrón al compartir un mensaje de admiración hacía Levy, a través de sus historias de Instagram. Pero el mensaje era en torno al trabajo que hace éste como actor y productor por la película “En Brazos de un Asesino” que ya está en la plataforma de Amazon Prime. View this post on Instagram A post shared by P A B L O ★ P O R T I L L O (@pabloportillo)

William Levy por su parte está entregado a las grabaciones de la telenovela “Café con Aroma de Mujer” que se están realizando en Colombia.

La ausencia de Levy, por otra parte, ha coincidido con una nueva actitud de la madre de sus hijos en las redes sociales. Puesto que la actriz ha empezado a compartir más en esta plataforma y ahora incluso publica más imágenes, en las que luce más su belleza física.

Por otra parte, llama la atención que el cantante Pablo Portillo reaccionó en la imagen en la que Elizabeth escribió el siguiente mensaje: “En mi propio pequeño mundo … donde me gusta estar .. 🤍”. Y esta no es la única en la que él ha dejado un like o un mensaje para la actriz mexicana. El pasado tres de abril reaccionó al cumpleaños de Eli con estas palabras: “Muchas felicidades 🤗🤗🤗🤗”, y cada uno de sus mensajes recibe, por otra parte, likes de parte del público. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez (@gutierrezelizabeth_)