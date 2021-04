Milagro: bebé sobrevivió al ser baleada en la cabeza a plena luz en calle de Nueva Jersey

Una niña de 2 años recibió un disparo en la cabeza ayer cuando dos grupos intercambiaron disparos a plena luz en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

La bebé no identificada fue alcanzada por una bala perdida alrededor de la 1:15 p.m. del lunes, cerca de 14th Avenue y South 6th Street en Central Ward, según CBS2.

La infante fue trasladada de urgencia al University Hospital, donde se le sometió a una operación, dijo Antuan Austin, un primo suyo, a la estación de noticias. “En este momento, acaba de salir de la cirugía. Entonces, en su mayor parte, la bala entró y salió… sólo golpeó su columna vertebral. Así que el efecto inmediato está bien, pero todavía no sabemos sobre el largo plazo”.

“Tenemos la suerte de que ella pudo sobrevivir, (pero) ¿cómo pasó esto?”, agregó el atribulado pariente. La policía no ha anunciado arrestos ni ha precisado cuántas personas están buscando o las circunstancias previas al tiroteo.

Los sospechosos salieron de la escena tan rápido que sacaron un letrero de la calle con su automóvil. Miembros de “Newark Community Street Team” respondieron para evitar represalias y también estaban en el hospital para llevar comida a la familia de la bebé.

