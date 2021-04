Raúl de Molina, ante las cámaras de Univision, le pide perdón a Frida Sofía

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Raúl de Molina, conductor de El Gordo y la Flaca, habló sobre el caso de Alejandra Guzmán y Frida Sofía. Raúl sentó su postura ante las últimas declaraciones de la joven modelo y cantante destacando que él cree que ella no está haciendo esto para ganar publicidad. Con esto se refiere a que Frida, según él, no ha revelado que su abuelo abusó de ella cuando tenía cinco años de edad, sólo para ganar pantalla.

El conductor, además, le ha pedido perdón públicamente a través de las cámaras de Univision, para luego destacar que su intención con esto no es obtener una entrevista cara a cara con Frida.

“Frida Sofía me ha criticado a mí, aquí, en este programa, porque cuando ella salió ha decir lo de Alejandra Guzmán yo dije ‘Oye, porqué esperaste hasta los 28 años ó 27 años ha salir a decir esto. Creo que lo estás haciendo por publicidad’. Después de lo que dijo ahora la semana pasada, me da pena con esta joven. Creo que quedó traumatizada para toda su vida”, declaró De Molina para las cámaras de su programa.

Agregó, para Lili Estefan: “Creo que en ningún momento hubiera dicho esto sino había algo detrás de esto Lili…“.

“No creo que ninguna persona lo va a decir por publicidad. Y me da pena con ella, y lo digo aquí, con Frida Sofía. Y sé que está niña ha sufrido muchísimo en toda su vida. Y después de lo que ha dicho ahora, que está toda la gente peleados. La mitad de gente a favor de ella, y la mitad en contra. Les vuelvo a reiterar, no creo que esta chica hubiera dicho esto so ella no ha pasado por algo de esto en su vida, desde que es muy pequeña. Y no te estoy diciendo que haya pasado con su abuelo, porque ahí no me voy a meter, eso es entre ella y su familia. Creo que esta niña necesita ayuda”.

Raúl también dice que no está buscando una entrevista, que eso no es lo que busca con sus declaraciones: “Creo que tiene razón y le pido perdón, si he manifestado en contra de ella. Yo no la conozco. No soy amigo de ella, le he visto 2 ó 3 veces. No la he entrevistado, no estoy buscado una entrevista con ella ni me importa si me la da o no. No estoy interesado en todo esto”.

“Estoy diciendo lo que pienso por lo que veo… Esta muchacha ha sufrido toda su vida…”, agregó Raúl de Molina.