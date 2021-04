El policía que disparó a Jacob Blake siete veces ya está de nuevo en activo

El agente de la Policía de Kenosha –en el estado de Wisconsin– que disparó al afroamericano Jacob Blake siete veces, Rusten Sheskey, ha vuelto a su puesto y al servicio activo, según un comunicado del jefe de la Policía, Daniel Miskinis, que ha precisado que tampoco enfrentará ninguna sanción interna dentro de la fuerza.

Miskinis, en el escrito, ha admitido que “algunos no estarán satisfechos” con esta decisión, pero que tras las investigaciones se ha concluido que el agente “actuó dentro de la política de la Policía, por lo que no será sujeto a ningún tipo de disciplina”, informa CNN.

El agente “actuó dentro de la ley y fue consistente con el entrenamiento”, ha reiterado el jefe de la Policía.

El fiscal de distrito del condado de Kenosha, Michael Graveley, anunció en enero que Sheskey no enfrentaría cargos por el tiroteo, tras la baja administrativa que acabó el 31 de marzo, Sheskey ha vuelto a su puesto.

The Kenosha, Wisconsin, police officer who shot Jacob Blake seven times while responding to a domestic incident last year has returned to active duty, according to a statement from Police Chief Daniel Miskinis https://t.co/7hlI83617Z pic.twitter.com/aWBfHjhin1

— CNN (@CNN) April 13, 2021