Noelia asegura que conductores de ‘El Gordo y La Flaca’ la silenciaron tras denunciar abuso de Topy Mamery

Noelia reveló que fue silenciada por los conductores de ‘El Gordo y La Flaca’, Raúl de Molina y Lili Estefan, después de haber denunciado abuso sexual de su padrastro, Topy Mamery.

Fue en una entrevista con Javier Ceriani para el programa ‘Chisme No Like’, que la cantante reconoció que después de denunciar que su también exmánager la violó dos veces hace 16 años, tuvo que soportar el rechazo y hasta la burla por parte de algunos medios de comunicación.

“Me silenciaron. Inmediatamente, Lili Estefan me mandó a callar al aire. Yo estaba en unas condiciones sumamente delicadas. Estaba en el momento más peligroso del proceso de cuando escapas de los abusadores y decides hablar. Ella me dijo varias cosas como: ‘no hables así de tu mamá y me regañó al aire’, “, dijo.

La puertorriqueña también habló de Raúl de Molina.

“En mi tiempo cuando eso pasó, era sumamente difícil, todo el mundo me dio la espalda. A mí nadie me apoyó. El Gordo de Molina, tremendo cobarde no paró nunca de agredirme y decir barbaridades de mí. Ahora vi que le pidió una disculpa a Frida Sofía y me parece muy bien. Yo todavía 16 años después sigo esperando que él me pida disculpas porque se quedaron pegados más de una década atacándome y dañándome públicamente”, expresó.

Para finalizar, Noelia también relató el maltrato que sufrió por parte de su madre Yolandita Monge y Topy Mamery, e incluso retó a todos los involucrados a someterse a una prueba de polígrafo para ver quién dice la verdad.

Mira aquí la entrevista completa