Con la voz entrecortada la alcaldesa de Chicago aceptó: “Le fallamos a Adam”

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, pidió a los residentes expresarse pacíficamente mientras las autoridades esperan protestas este jueves luego de la divulgación de un vídeo de la Policía que muestra un supuesto enfrentamiento armado en que un agente mató de un disparo en el pecho a un niño latino de 13 años en un callejón del barrio mexicano La Villita.

En el vídeo grabado por una cámara policial y divulgado por la agencia que se encarga de investigar los casos de uso de fuerza letal se ve que Adam Toledo tenía los brazos levantados cuando se da vuelta y enfrenta al policía que lo perseguía.

"Simply put we failed Adam. And we cannot afford to fail one more young person in our city…we have too many damn guns on our streets," Mayor Lori Lightfoot said during a press conference on the police shooting of Adam Toledo. pic.twitter.com/bvAsYTkAmQ

— USA TODAY (@USATODAY) April 15, 2021