Mujer golpeada y robada por el “galán” que conoció por aplicación de citas en Nueva York

Una mujer de Brooklyn (NYC) fue asaltada por un hombre con quien se reunió tras contactarse en un portal de citas no identificado, dijo la policía.

NYPD publicó ayer una imagen de vigilancia del sospechoso, pidiendo la ayuda del público para identificarlo. Según la denuncia, el hombre se encontró con la víctima de 23 años en su residencia en Bed-Stuy alrededor de las 6:15 p.m. el 15 de marzo, y una vez juntos le quitó $200 dólares y la empujó al suelo antes de huir.

La mujer hizo la denuncia, pero se negó a recibir atención médica. La policía describió al sospechoso como un hombre de unos 30 años; aproximadamente 6’4″ de altura; y 220 libras; con ojos y cabello castaños y una larga barba, acotó Pix11.

Según las últimas estadísticas de NYPD, las agresiones sexuales en la ciudad aumentaron 322% hasta sumar 38 casos durante la semana del 29 de marzo al 4 de abril, con respecto al mismo período el año pasado. En total, hubo 174 violaciones denunciadas en NYC desde el 1 de enero al 4 de abril, la gran mayoría (160) cometidas por “conocidos”, lo que incluye a personas que tal vez se acababan de ver por primera vez.

Quien posea información sobre este caso debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

