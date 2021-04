Republicanos alistan plan de $650,000 millones a Biden en lugar de $2 billones

Los republicanos han criticado el plan de infraestructura del presidente Joe Biden de $2.2 billones de dólares, por lo cual preparan un proyecto de $650,000 de dólares.

La propuesta sería presentada antes del receso de mayo, según un reporte del Daily Mail.

Los republicanos critican el Plan de Empleos Estadounidense del demócrata por incluir la atención domiciliaria, el cambio climático y la vivienda en un plan destinado a centrarse en la infraestructura, como carreteras y puentes.

La explicación que las autoridades han dados a ese plan es que se divide en dos partes, una enfocada a la infraestructura nacional y otra a mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables, sin enviarles dinero en forma directa, pero asegurando su acceso a servicios médicos en medio de la pandemia de COVID-19 y la pérdida de empleos.

El plan de los republicanos es un tercio del proyecto del presidente Biden, pero senadora Shelley Moore Capito (West Virginia) lo defiende como una mejor opción.

“Lo que me gustaría hacer es volver a lo que considero la definición regular de infraestructura en términos de creación de empleo”, dijo en CNBC el miércoles. “Yo diría que probablemente en los $600,000 u $800,000 millones, pero aún no hemos reunido todo eso”.

En su cuenta de Twitter destacó la inversión den carreteras, puentes, aeropuertos, sistema de aguas, pero no aborda la infraestructura hacia nuevas tecnologías vehiculares, como lo hace el proyecto de Biden.

Es decir, los republicanos buscan que se invierta menos, pero evidentemente se lograría mucho menos.

“Sabemos cómo pasar una legislación bipartidista de infraestructura en el Senado y en este momento no debería ser de otra manera”, tuiteó Capito en referencia a los proyectos que deberían apoyarse.

We know how to pass bipartisan infrastructure legislation in the Senate and this time shouldn’t be any different.



Let’s invest in our:



🔘 Roads

🔘 Bridges

🔘 Airports/ports

🔘 Water systems

🔘 Broadband



and deliver for states and communities across the country. pic.twitter.com/FSTRh71juQ

— Shelley Moore Capito (@SenCapito) April 15, 2021