Adamari López se roba todas las miradas al desfilar con un minivestido de Augusto Manzanares

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Adamari López dijo presente en los Latin AMAs. Para dicho evento la puertorriqueña deslumbró a todos al aparecer y desfilar frente a las cámaras con un minivestido. La brillante pieza no sólo dejó al desnudo las espectaculares piernas de Ada, el diseño también permitió que los brazos, hombros y pecho de la conductora se lucieran con su sexy bronceado.

“Gracias a mi equipo por hacer todo lo posible para que fuera parte de esta linda celebración”, escribió la conductora de Un Nuevo Día en su cuenta de Instagram. El diseño, de Augusto Manzanares, le hizo justicia a la figura de Adamari López, porque destacó su atractivo y la convirtió en una de las mejores vestidas de la noche. Y hoy día nadie puede ignorar lo mucho que ha bajado de peso.

Adamari también agradeció el maquillaje de la noche que estuvo en las manos de Mariela Bagnato. Las joyas que llevó con elegancia son de Gold Center y a cargo de Reading estuvo todo el estilismo de la noche.

Como bien destaca Mezcalent, hay que recordar que Adamari López lleva años de ausencia en esta gala y ayer regresó feliz a la alfombra roja de los Latin American Music Awards, donde pudo lucir su nueva figura antes de participar como presentadora en la premiación.”Feliz, emocionada, hace tiempo que no venía a una alfombra, así que estoy súper contenta de regresar”, dijo para dicho medio.

La presentadora revela la clave de su perdida de peso, que es algo que quedó en clara evidencia con el diseño de Augusto Manzanares. Manzanares. “Estoy súper enfocada, comiendo cosas que me gustan. No he dejado de comer cosas que me gustan, pero añadiendo mucho ejercicio y porciones pequeñas para que no fuera tan difícil“.

Agregó: “Dejé de un lado, eso sí, los refrescos, que era una de mis debilidades más grandes y bueno, ¡enfocadísima! Todos los días, de lunes a domingo, hay que hacer algo en la casa, sea correr, sea hacer ejercicio, sea hacer baile con Toni, tenis, algo hay que hacer“.

Khloë Terae se quitó el sostén y compartió tres fotografías, así, sin nada