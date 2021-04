Anciano olvida sus lentes e increíblemente, gana la lotería

Quienes usan lentes, saben perfectamente que prácticamente no pueden vivir sin ellos. Es por eso que, cuando salen de casa y los olvidan, sienten que se les viene el mundo encima, ya que una visión limitada puede provocar muchos problemas e incluso, hasta graves accidentes.

Pero ese no fue el caso de un anciano de 80 años, de nacionalidad británica, el cual el haber dejado los lentes en casa fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida.

El hombre, de nombre Denis Fawsitt, es un asiduo jugador de lotería y a pesar de ello, nunca había ganado un premio significativo.

Denis suele apostar siempre por una combinación de números conformada por las fechas de cumpleaños de algunos de sus familiares más cercanos.

Sin embargo, la última vez que compró un ticket de lotería, al llegar a la tienda se percató que había olvidado sus lentes en casa, por lo que le era prácticamente imposible elegir en la boleta los números con los que siempre juega.

Ante esta situación, Fawsitt decidió hacer algo que nunca había probado: dejar a la suerte los números que la máquina le arrojaría en automático.

Al día siguiente, ya con los lentes bien puestos, el anciano acudió nuevamente a la tienda para comprobar el resultado del sorteo y se llevó gran sorpresa al descubrir que había sido el ganador de un premio equivalente a $160,000 dólares.

“Resultó ser una de mis mejores decisiones… Después de lo que pasó en el quiosco, tuve la extraña sensación de que íbamos a ganar”, indicó el afortunado ganador al momento de cobrar su premio..

