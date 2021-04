Anciana salió a caminar y murió arrollada por auto nuevo en concesionario Volkswagen en Nueva York

Carol Langdon, una mujer de 72 años, fue fatalmente atropellada por un conductor de Volkswagen que salía de un concesionario en Brooklyn (NYC), informó NYPD.

Langdon caminaba por la 4ta Avenida cerca de la calle 89, frente al concesionario Volkswagen de Bay Ridge, alrededor de las 3:20 p.m. del jueves, cuando un hombre de 29 años que conducía una camioneta Volkswagen Atlas blanco 2021 salía y la golpeó.

Langdon, residente del vecindario Kensington, fue llevada con un al Hospital Langone de la Universidad de Nueva York en Brooklyn, donde la declararon muerta, reportó New York Post.

El automovilista se quedó en la escena no fue arrestado de inmediato y la Brigada de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras del Departamento de Policía de Nueva York está llevando a cabo una investigación. Fue al menos el sexto accidente de tránsito fatal en Brooklyn desde finales de febrero, acotó Patch.com.

The 72-year-old woman was walking on the sidewalk on Fourth Avenue when the Volkswagen hit her, according to police. https://t.co/FuQC71dJM3

— Sunset Park Patch (@SunsetParkPatch) April 16, 2021