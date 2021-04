El futuro de USA: golazo de Giovanni Reyna lideró remontada del Borussia Dortmund

Hace unos días comprendimos que la juventud es el divino tesoro de la selección de Estados Unidos. Y hoy lo volvimos a comprobar: Giovanni Reyna marcó el gol de la jornada en Alemania para dar inicio a la remontada del Borussia Dortmund sobre el Werden Bremen, en la fecha 29 de la Bundesliga.

El Dortmund iba abajo 1-0 en el minuto 29′, pero un derechazo con el balón en movimiento cambió todo. Sí, Giovanni Reyna en la frontal del área se perfiló rápidamente para enviar un misil directo a la red. Era imposible que fuese detenido por el arquero. Una obra de arte.

El mediocampista de 18 años de edad recibió la completa confianza este año y ha respondido con fútbol de calidad. Ya es un fijo en las alineaciones titulares y parece que estará un buen tiempo generando ataques para el Dortmund.

Fue su partido 27 de la temporada -contando todas las competiciones-. Ha marcado 4 goles y ha dado 7 asistencias. Clave en el esquema del conjunto amarillo. Comparado a la campaña anterior, ya ha jugado 12 partidos más.

🟡⚫️ Two goal involvements for Giovanni Reyna during #BVB’s 4-1 win over Werder:

✅ 24 Games

⚽️ 4 Goals

🅰️ 7 Assists

🇺🇸 What a season the 18 year-old #USMNT player is having in the Bundesliga! 🔥 pic.twitter.com/pRu4ZyCjsJ

