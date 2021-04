VIDEO: Policía azota brutalmente en el piso a jovencita de 90 libras durante detención

Una jovencita de 4.9 pies de estatura y 90 libras de peso fue azotada contra el suelo de concreto por un policía y el momento de lo ocurrido ha sido calificado como un nuevo episodio de brutalidad policiaca ahora ocurrido en St. Johns County en Florida y en esta ocasión contra una mujer.

En las escenas se ve cómo los agentes están realizando el chequeo a quien parece ser es conocido de la víctima, mientras otras personas están grabando lo que sucede. Luego, comienzan a discutir porque la joven se acerca a grabarlos es en ese momento que uno de ellos se lanza en su contra, le aplica una técnica de agarre y la azota contra el suelo, en un episodio que muchos consideran que pudo haber terminado fatalmente en consideración del peso y la edad del policía en comparación a la sospechosa.

This blatant instance of police brutality against a 90-pound girl occurred the other day in St. Johns County, Florida. Thankfully she sustained no life-threatening injuries. pic.twitter.com/6jJaDpYhkK

— Marjorie Gaylor Queen (@Tim_Tweeted) April 18, 2021