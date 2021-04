Video: un voraz incendio destruyó una de las bibliotecas más antiguas de África

Este domingo un incendio alcanzó las instalaciones de la prestigiosa Universidad de Ciudad del Cabo (UCT) en Sudáfrica, incluida la biblioteca que resguardaba libros únicos y raros.

Se trata de una auténtica tragedia para la literatura universal.

Las llamas destruyeron varios edificios de la universidad fundada en 1829. Una de las más antiguas y relevantes de África.

Unbelievable — the UCT libraries with priceless rare books is being gutted by the #CapeTownFire (Video from WhatsApp) pic.twitter.com/7RI4dsxD3U

— Kimon de Greef (@kimondegreef) April 18, 2021