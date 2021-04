VIDEO: Matan a niña de 7 años y hieren gravemente a su padre en un McDonald’s de Chicago

Una niña de 7 años murió y su padre resultó gravemente herido durante un tiroteo en un McDonald’s en Chicago.

Jontae Adams y su hija, Jaslyn, estaban en un automóvil el domingo por la tarde en un aparcadero de McDonald’s en el vecindario de Homan Square cuando les dispararon, dijo la policía de Chicago.

⚠️🇺🇸#URGENT: Several people shot at a Chicago McDonalds#Chicago l #IL

Police are at a McDonalds where 3 people were shot. One victim is a little girl who was shot while inside a vehicle in the drive-thru. Footage shows police rushing the girl away.

Significant updates shortly! pic.twitter.com/MkocQ8QYo5

— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 18, 2021