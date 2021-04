Kim Kardashian luchó hasta el final por salvar su matrimonio con Kanye West

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado mes de febrero se confirmaron los rumores de crisis entre Kim Kardashian y Kanye West cuando la estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’ solicitó el divorcio después de casi siete años de matrimonio.

Aunque los dos implicados han guardado silencio al respecto -ella solo comentó ante las cámaras de su reality que no pensaba hablar de sus problemas con el padre de sus cuatro hijos-, su amiga Chrissy Teigen ha realizado unas raras declaraciones acerca de los motivos por los que la expareja no pudo resolver sus diferencias para insistir en que no fue precisamente porque Kim no lo intentara a toda costa.

“Ella está bien. Sé que lo dio todo en todos los sentidos. Sinceramente, es una pena que no haya funcionado porque yo les veía como una relación que duraría para siempre. De verdad que sí, pero sé que ella se esforzó al máximo“, ha opinado Chrissy en el programa ‘Watch What Happens Live’.

Su marido John Legend solía mantener una amistad muy estrecha con Kanye que se enfrió considerablemente cuando este último ofreció su apoyo en la campaña electoral al antiguo presidente de los Estados Unidos Donald Trump, a quien el cantante de ‘All of me’ ha criticado duramente en múltiples ocasiones, y ahora Chrissy ha reconocido que llevan bastante tiempo sin tener noticas del polémico rapero.

“Diré que he estado más en contacto con Kim de lo que John lo ha estado con Kanye. Si alguien conoce a Kanye, sabe que se desaparece del mapa y es muy difícil tratar de dar con él”, ha añadido para aclarar que se trata de algo habitual tratándose del artista y diseñador.

Amigo de Jennifer López asegura que fue la “diva del Bronx” la que terminó con Alex Rodríguez