Video captó apuñalamiento en pelea en la fila para pagar en bodega del Bronx

NYPD está tras la pista de un hombre joven captado en un video apuñalando a un cliente en una bodega en El Bronx durante una disputa.

Sucedió alrededor de las 11:30 p.m. del 12 de abril, dentro de una tienda a lo largo de Briggs Avenue y East 194 Street en Fordham Manor. La víctima y el sospechoso entablaron una disputa verbal sobre quién estaba en la fila para pagar primero, dijo la policía.

Luego, el atacante vino por detrás y apuñaló a la víctima con un cuchillo dos veces antes de huir en una dirección desconocida. El herido no identificado fue llevada al hospital en condición estable, dijeron las autoridades, reportó Pix11.

La policía publicó imágenes de vigilancia del incidente, pidiendo ayuda a la colectividad para identificar al atacante. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Do you recognize him? Cops are searching for the man who stabbed a Bronx deli customer during a dispute over their place in line.https://t.co/kVHQC0R25Q pic.twitter.com/HoQKapCy0b

— PIX11 News (@PIX11News) April 14, 2021