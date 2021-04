Buscan a sospechoso latino por hombre apuñalado varias veces en pelea en el Metro de Nueva York

NYPD está tras la pista de un hombre posiblemente hispano sospechoso de apuñalar varias veces a un pasajero en el Metro de Nueva York, durante un viaje en Queens.

La policía divulgó ayer un video del sospechoso, caminando por la calle. El hecho sucedió poco después de las 3:30 p.m. el pasado 2 de abril, a bordo de un tren de la línea E que llegaba a la estación Jackson Heights / Roosevelt Avenue, con destino a Manhattan.

Según la denuncia, el sospechoso estaba discutiendo cuando sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima de 23 años en la cara, el tronco y una mano. El atacante luego abandonó el vagón cuando entró a la estación. Su víctima fue hospitalizada en condición estable, reportó CBS2.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED for ASSAULT: On 4/2/21 at approx 3:40 PM, on a Manhattan-bound "E" train near the Jackson Heights/Roosevelt Ave station in Queens, the suspect produced a knife and stabbed a male victim in the face, abdomen, and hand. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/DCb3B7srLk

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 21, 2021