Atrapan en Nueva York a fugitivo por 14 años de la policía de Florida

William Segar evadió la justicia de Florida por 14 años, pero finalmente fue detenido en Long Island (NY), anunciaron las autoridades del condado Suffolk.

Segar, de 56 años, fue detenido el 16 de abril en Northport y ahora se espera sea extraditado a Florida, informó ayer Pix11.

Mientras revisaban las órdenes de arresto de otras oficinas de alguacil de todo el país, los investigadores adjuntos del condado Suffolk encontraron una sobre el asalto a un oficial de policía en Florida y descubrieron que la última dirección conocida de Segar era precisamente en esa zona de Nueva York, dijeron las autoridades.

Entonces se comunicaron con la oficina del alguacil en el condado Monroe de Florida, que confirmó que la orden aún estaba activa. Las autoridades rastrearon a Segar hasta una dirección en el condado Suffolk y descubrieron que había vendido la casa y mudado, pero los investigadores pudieron encontrar un número de teléfono actual y ubicarlo en Northport donde fue detenido.

Segar era buscado desde Key West (Florida) por siete cargos, incluyendo agresión agravada con arma mortal a un agente de la ley, delito de resistencia al arresto con violencia, agresión doméstica y daño grave a la propiedad.

