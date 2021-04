Capturan al “monstruo del auto negro”, sospechoso de violar a 30 mujeres en Bogotá, Colombia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El llamado “monstruo del auto negro” y “depredador del carro negro” señalado por haber violado a unas 30 mujeres en Bogotá, Colombia, fue capturado.

Un reporte de El Tiempo indica que el sospechoso fue detenido el viernes pasado bajo cargos de abuso y violencia sexual contra al menos 30 mujeres en la capital colombiana.

El hombre, según algunos testimonios de víctimas y familiares, seguía a las mujeres mientras se transportaba en un Ford color negro, donde usualmente cometía los crímenes.

Las denuncias contra el sujeto, cuya identidad no ha sido divulgada, iniciaron hace más de tres meses.

Según el reporte de ése y otros medios colombianos, el presunto violador seguía el mismo “modus operandi”: con el carro negro seguía a las mujeres, esperaba a que apareciera a que la víctima se encontrara en un espacio desolado u oscuro e con el auto les impedía el libre movimiento a las féeminas.

Seguidamente, el atacante se bajaba del vehículo y las acorralaba violentamente hasta que las metía en el auto.

“Viene un carro negro Ford detrás de mí, yo me cambio de acera al ver que viene despacio. Cuando yo me cambio, lo que hace es que me adelanta, se baja del carro, me aborda, me coge por el cabello, me tira al piso”, relató una de las víctimas a “Noticias Caracol”.

En ese caso, la mujer empezó a gritar cuando el desconocido la arrastraba al interior del auto, y el delincuente, asustado, abandonó la zona conduciendo.

De la identidad del presunto agresor en serie las autoridades solo han indicado que se trata de un hombre de unos 28 años que transitaba por al menos cinco localidades de la capital.

La búsqueda del sujeto inició luego de que una de las víctimas hiciera una denuncia policial e investigadores crearan un retrato hablado con el que iniciaron la búsqueda.

“Hablamos con algunas personas de tiendas, de las casas, que decían que habían escuchado que en la madrugada había una persona que llegaba en un carro negro y hacía esa actividad, pero nunca denunciaban”, declaró Marlyn Rojas, jefe de la unidad contra delitos sexuales de la Policía de Bogotá.

“Con un retrato hablado de esta persona pudimos recolectar las características morfológicas, la mirada y hacer un solo individuo”, agregó.

Las autoridades habrían detenido al delincuente cuando éste estaba a punto de abusar de otra mujer.

Cámaras de seguridad captaron algunos de los movimientos del pervertido, que atacaba principalmente de madrugada, antes de agredir a algunas de las féminas.