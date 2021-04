Policía en Tennessee mata a alumno armado en baño de escuela; “esto es un caso de defensa propia”, alega la Fiscalía

Fiscales en el condado Knox de Tennessee no presentarán cargos criminales contra el oficial de la policía que le disparó fatalmente a un estudiante armado en medio de una confrontación en el baño de una escuela.

El pasado 12 de abril, Anthony J. Thompson Jr., de 17 años, falleció víctima de los balazos del agente Jonathon Clabough que acudió junto a otros uniformados a la escuela tras una denuncia criminal contra el joven.

Sin embargo, la fiscal general de distrito Charme Allen indicó que Clabough disparó en defensa propia bajo la idea de que Thompson había disparado y herido a otro de los oficiales.

“Esto es un caso de defensa propia”, planteó Allen en una conferencia de prensa este miércoles. “Al final del día, nosotros encontramos que el tiroteo que encabezó el oficial Clabough fue justificado”, agregó Allen.

La Fiscalía divulgó las imágenes de las cámaras corporales de los agentes que llegaron a Austin-East Magnet High School hace unas dos semanas luego de que la madre de la exnovia de Thompson presentara una querella contra el joven por violencia doméstica.

Cuando los agentes arribaron al baño junto al oficial escolar Adam Willson, se toparon con el muchacho sentado en uno de los compartimientos del sanitario. Los oficiales le pidieron al estudiante que saliera, colocara sus manos en la espalda y las sacara de su bolsillo. En ese momento, el joven empieza a forcejear con los policías.

Clabough, según la versión de Allen, detecta el cañón de un arma que se asoma por el “hoodie” en dirección a otro de los uniformados, y, segundos después, suena un disparo del arma de Thompson.

Es ahí cuando Clabough dispara dos veces contra el sospechoso. Uno de los tiros lo impacta en el pecho.

En un principio, las autoridades habían alegado que la bala del arma de Thompson había impactado a Willson. Pero, posteriormente, indicaron que Willson fue impactado por la segunda bala que disparó Clabough.

