Fernando Tatis Jr. fue el Jugador de la Semana en la Liga Nacional de la MLB

Fernando Tatis Jr. demostró en Los Angeles que estaba mejor que nunca. El dominicano regresó a lo grande de una lesión que lo apartó durante más de una semana. Hizo lo que mejor sabe hacer: dar batazos. Puso de rodillas a los Dodgers y obtuvo tres triunfos para San Diego. Su actuación descomunal lo llevó a ser premiado como el Jugador de la Semana en la Liga Nacional.

‘El Niño’ bateó para .385 de average, con 5 jonrones, 7 empujadas y 9 anotadas en la semana en 26 turnos al bate.

His FIFTH home run in the last THREE games 🤯 pic.twitter.com/8n2Je9t8ah

Tatis Jr se convirtió en el tercer jugador de los Padres en recibir el galardón, que debió compartir con el abridor Madison Bumgarner (Arizona Diamondbacks), quien lanzó un juego sin hits ni carreras de siete entradas.

Los Padres han ganado tres de sus últimos cuatro encuentros y ua exhiben un récord positivo (13-11). Están a tres juegos de los Dodgers, vigentes campeones de las Grandes Ligas y su máximo rival en la lucha por el banderín.

Fernando Tatis Jr. becomes the third #Padres player to be NL player of the week, sharing the award with #Dbacks pitcher Madison Bumgarner after his seven-inning no-hitter. #Rangers rookie OF Adolis Garcia wins the AL award.

— Bob Nightengale (@BNightengale) April 26, 2021