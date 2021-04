Enrique Guzmán hace fuertes declaraciones sobre Frida Sofía: “Es otra persona… Se voltea sin que uno sepa por qué”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El padre de Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán, volvió a dar declaraciones fuertes sobre las acusaciones de su nieta Frida Sofía y aseguró que durante el programa “Hoy” de Televisa que a veces siente que su nieta es “Otra persona… se voltea sin que uno sepa por qué”. Al mismo tiempo que dijo que sería bueno someterla a unas evaluaciones médicas para diagnosticar el por qué de estas conductas.

También realizó impactantes confesiones: “He hecho de todo, he tenido mis violencias y mis diferencias. Pero tocar una niña de cinco años no lo puedo permitir. No entra eso en mi mente…. Ella nunca convivió conmigo. Ella cuando nació, nació en casa sus padres… Después sé que tuvieron sus violencias y se separaron pero nunca vivió en mi casa”, aseguró el famoso.

Enrique Guzmán señaló que no convivió con su nieta Frida Sofía cuando era niñahttps://t.co/LViWnTF7Ya — Programa Hoy (@programa_hoy) April 27, 2021

Dijo que estas acusaciones, las cuales reveló Frida en exclusiva al periodista Gustavo Adolfo Infante donde claramente reveló que su abuelo la manoseó cuando tenía tan sólo 5 años, le han dolido muchísimo. Aseguró que tiene 5 nietas y un nieto y no entiende por qué Frida se ha portado así. Confesó no saber mucho qué hacer: “No sé si está pasando por una terapia o si la tuvo o no la tuvo o si la controlaron o qué tipo de medicinas está tomando… Verme antes las cámaras hablando de la salud de una de mis pequeñas es terrible. No sé para dónde voltear, no sé cómo levantar la cabeza”.

Al parecer, Enrique Guzmán no sabe muy cómo manejar la situación o al menos eso dio a entender. Asegura que jamás ha vivido algo así con sus nietos, pero que tampoco ha sido muy apegado a ninguno de ellos. “Con mis tiempos, he pasado poco tiempo con ellos pero invertido en sonrisas… He sido el abuelo bonachón, el abuelo bueno, el regalador, el que esconde los dulces…”, dijo al programa de Televisa. Todo esto forma parte de la primera entrega transmitida de la entrevista. Aún queda por ver la segunda, misma que promete más confesiones por parte del rockero.

Todo indica que, tanto Frida Sofía como Enrique Guzmán seguirán adelante con las medidas legales que piensan tomar uno contra el otro. De hecho, Enrique Guzmán publicó el documento redactado por sus abogados, en el cual se encuentra la demanda formal contra su nieta, Frida Sofía, por difamación al acusarlo de abuso sexual. Por lo pronto, aún queda mucha tela que cortar para saber en qué parará todo este conflicto y mal rato para la familia Guzmán- Pinal.

