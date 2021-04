McGregor a Usman: “No puede copiar mis palabras y mis golpes y no recibir un puñetazo por ello”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de la épica pelea entre Usman y Masvidal, en donde el nigeriano se impuso por KO, Conor McGregor aprovechó para lanzar picantes declaraciones sobre lo que podría ser un desafío entre él y el nigeriano campeón del peso welter.

McGregor se manifestó a través de su cuenta de Twitter luego de la victoria de Usman y lanzó un polémico mensaje en el que, según él, Kamaru Usman copia no solo las palabras, sino los movimientos de pelea del irlandés.

“Usman incluso copia mis golpes ahora. ¿Voy a pelear con este tipo en algún momento? Creo que sí. No puede copiar mis palabras y mis golpes y no recibir un puñetazo por ello. Me gustan las 170. Pronto será mío”, escribió McGregor en su cuenta de Twitter en donde también adjuntó un video de lo que fue su pelea contra Dustin Poirier.

El desafío directo no se hizo esperar por parte de McGregor quien pidió que le den hasta finales de año para regresar a las 170 libras Para medirse ante Usman. El irlandés tiene un récrod de 2-1 en dicha categoría.

El desafío por parte de McGregor llega luego de que el nigeriano, en la previa de UFC 261, afirmara que le ha ofrecido un combate a Conor tras la fijación de este en contra de Usman por redes sociales, sin embargo, nunca recibió respuesta por parte del irlandés. Hasta ahora.

En tal sentido y ante la insistencia de McGregor, Usman lanzó una contundente respuesta: “Te ofrecí la pelea y te escondiste. Sigamos siendo humildes. Ya me llevé tu orgullo. No me hagas llevarme tu whisky también”.

El toma y dame de mensajes finalizó con McGregor que recordó cómo Usman se retiró de su pelea contra Gilbert Burns sin explicación alguna. El motivo fue una lesión nunca revelada. “Jamás en todos mis años aquí he visto cómo reprogramaban un combate sin motivo”, dijo Conor quien también aseguró que conseguirá los tres cinturones (pluma, ligero y welter).

Habrá finalmente pelea entre McGregor y Usman. Sin duda alguna, un combate que todos quieren ver.