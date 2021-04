Vladimir Guerrero Jr. consiguió algo que nunca hizo su papá: dar tres jonrones en un juego

Vladimir Guerrero Jr. tuvo la mejor noche de su novel carrera en las Grandes Ligas. El dominicano nacido en Canadá se destapó con tres cuadrangulares ante los Washington Nationals en la victoria de su equipo, los Toronto Blue Jays, por marcador de 9-5.

Se la sacó a Max Scherzer con bases llenas para remontar el juego en el tercer inning. En el quinto episodio le repitió la dosis con otro batazo descomunal, esta vez sin nadie en base. Dos entradas más tarde, con un jugador en base, concluyó su faena.

Vladimir Guerrero Jr. logró lo que nunca logró su papá: dar tres batazos de vuelta completa en un partido. Y ese fue solo el inicio de más marcas conseguidas por el toletero.

Guerrero Jr. se convirtió en el jugador más joven de la historia de los Blue Jays en tener un partido de tres vuelacercas; y es el segundo más joven en los últimos 50 años en lograrlo en la MLB. Además, para ponerle la guinda al pastel, ahora ‘Vlady’ es el más joven de la historia en tener un partido de tres jonrones y siete impulsadas.

At 22 years old, Vladimir Guerrero Jr. is the youngest player in Blue Jays history with a 3-HR game. He's the 2nd-youngest player in the last 50 years to do it.

Vlad Jr. is also the youngest player in MLB history with a 3-HR, 7 RBI game.

Note, Vlad Sr. never had a 3-HR game. pic.twitter.com/lnEVvD7eXS

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 28, 2021