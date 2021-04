DEA: joven latino arrestado por tráfico de miles de pastillas de fentanilo, heroína y cocaína en Nueva York

Carlos Vásquez fue arrestado en Hamilton (Nueva Jersey), luego de que decenas de miles de píldoras de fentanilo fuesen incautadas como parte de una redada de drogas multimillonaria en el condado Westchester de Nueva York.

Vásquez, de 28 años, fue acusado de dos cargos de posesión criminal de una sustancia controlada, dijo la Administración de Control de Drogas (DEA)

La Fuerza de Tarea Antidrogas de Nueva York encontró al menos 25,000 píldoras de fentanilo marcadas con “M30” y 38 kilogramos de otras drogas, incluidas heroína y cocaína, listas para venderse dentro del apartamento de Vásquez en Mount Vernon (NY), dijeron los federales.

Las autoridades también incautaron $35,000 dólares en una residencia de Yonkers con una orden de registro, como parte de la operación. Vásquez quedó detenido en una cárcel de Nueva Jersey y está a la espera de ser extraditado al estado vecino NY, indicó New York Post.

“Esta incautación es indicativa de cómo los traficantes están haciendo que las drogas ilegales sean muy potentes y altamente adictivas al agregar fentanilo”, dijo el agente especial a cargo de la DEA en Nueva York, Ray Donovan. “Es una advertencia de que los traficantes locales varían los métodos de distribución, algunos venden solo fentanilo y otros venden mezclas de fentanilo y otras drogas”.

Great work by #DEA NYPD, NYSP, NJSP, @WestchesterDA

Saving lives by seizing huge cache of #fentanyl which is fueling record levels of overdose deaths nationwide. pic.twitter.com/xvllWzJwqd

— DEANewYork (@DEANEWYORKDiv) April 27, 2021