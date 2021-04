El Dasa se confiesa, habla de su creencia en la reencarnación y de sus preocupaciones como padre

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Dasa pierde el miedo y se confiesa en su podcast, “El Dasa-Hev: ¡Ánimo, que sí se Puede!”. Además de su experiencia en el mundo de la música, el cantante regional mexicano habla también de su experiencia como padre e incluso, de sus creencias.

“Yo siempre tuve ese ‘miedito’ de ‘tengo que tener cuidado, porque no tengo a nadie más que me defienda más que yo solo’; y ahora estoy entendiendo que no tiene nada de malo. No tiene nada malo si tú te abres porque eres persona y es la única manera que vas a conectar con las personas, si ellos saben que tú eres como ellos“.

El Dasa compartirá cosas tan íntimas como su creencia en la reencarnación. “Sí hablamos ya de teorías de qué pienso yo de la vida. Yo soy muy curioso y eso también hablaremos en mi podcast, de todas mis ideologías, de cómo veo la muerte, de si creo que hay otras vidas. Me gustan esos temas, porque no creo que mi alma o el alma de las personas se muera. Yo me muera y ya. No, si el alma es pura energía”.

“Yo, la energía que tengo adentro, esa no viene de mi cuerpo, viene de algo más y yo creo que eso cuando yo me muera no se va a acabar, a algún lado va a ir a dar, -risas- ¡Ojalá, no esté equivocado!”.

El orgulloso papá de Daryana, de 2 años, la niña que le ha hecho darse cuenta de todo lo que pasó su madre con él. “A Daryana se le nota que va a ser de esas niñas que le va a gustar hacer reír. Ella sabe cuando te está haciendo reír, y ahorita trae unas caras muy ocurrentes, hace los ojitos y te ve así como que… ¡es impresionante!, como son una esponja”.

“Es fearless, no le da miedo nada, se tira de las cosas que son para gente grande, pues a ver digo yo ‘¡agárrate, Dasa, porque yo sí soy preocupón! Sí me preocupo, yo no era así, yo también soy así, no me da miedo nada y ahora como eres papá entiendes lo que sentía tu mamá cuando te veía trepado allá de cualquier cosa, y pues ¡me salió igual ésta! ¡A ver cómo aprendo a dejarla ser y que no me de miedo!”.

