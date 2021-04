Fuertes críticas para Adamari López, la llamaron: “Vieja” y “Malpeinada”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

“La Chaparrita” de Hoy Día, Adamari López, ha recibido en los últimos meses muchos halagos por su delgadez, pero esta semana no le ha atinado a los looks y le hicieron muchas críticas fuertes que incluían “Vieja” y “Malpeinada“: Los fans aseguran que sus atuendos de esta semana han sido desacertados para hacer el show de Telemundo. No cabe duda que a la presentadora de televisión le dieron hasta con el balde.

“Ay no Adamari no te vuelvas a poner esos vestidos de viejita q no te lucen. No te favorecen tu figurita. No es q no por favor q alguien se lo haga saber”, “Ese vestido NOOOOOOOOO Por Dios”, “… Quema ese vestido”, “Con ese vestido rojo se mira más chiquita todavía Ada”, “Nooo largo nooo vestidos mas bien cortos”, “No, no y no por favor no te vistas así vas a volver para atrás, ese vestido te queda mal no te favorece para nada, no fue una buena elección”, “Ayyyy Adamaris, ya no escondes lo CACATÚA QUE ERES….CANSANCIO DE ENANA….” y “Volviste a vestir como las viejitas”, fueron algunas de las duras críticas que se pudieron leer días atrás en la cuenta de Instagram del show de televisión. Esto haciendo referencia a un vestido color rojo que usó Adamari, el mismo era más abajo de la rodilla y de botones.

Por otro lado, el día de hoy también fue objeto de duros comentarios puesto que la peinaron con unos ganchitos a los lados y esto se desató nuevamente las criticas y burlas por parte de los asiduos al programa de televisión.

“Bueno a rebajado pero tampoco la peinen para que parezca niña, no lo es ya es de edad imagino 40, no entiendo porque tratan de a toda costa disminuir la edad”, “Es guapa pero ese peinado que le hacen para que parezca niña no le favorece sus 50 años los disimula pero jamas se vera como cuando tenia 15 años”, “Me encanta, pero parece el dubi dubi el pelo, pero que conste que es solo broma … besos”, “tu eres bella x dentro y fuera ..pero búscate a otra asesora de vestuario y peluquero.”, “… Pareciera que la viste y la peina su peor enemigo”, fueron parte de los duros mensajes que recibió la conductora.

Todo esto muy al contrario a lo que había sucedido días antes cuando se presentó en los Latin American Music Awards con un minivestido brillante que dejó al desnudo sus espectaculares piernas y el bronceado brillante que llevaba ese día, el cual destacó brazos, hombres, y pecho de la conductora.

Pero, en resumidas cuentas, Adamari López no la ha tenido fácil esta semana en cuanto agradar a sus fanáticos y eso que venía de una buena racha de vestuario y había logrado no sólo lucir mejor sino mantener contentos a sus fanáticos. La buena noticias es que esto no opaca el carisma y buen corazón que tiene la boricua, razón por la cual es una de las más queridas de las pantallas hispanas.

