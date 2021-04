¡Increíble! Ronald Koeman no ve favorito a su equipo para ganar La Liga

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Barcelona ha tenido un 2021 memorable que lo ha impulsado a pelear de tú a tú el título de La Liga con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid, que se ha quedado un poco más rezagado. A pesar de que ha sumado 46 de los 51 puntos posibles en este 2021 y que dependen de sí mismos para consagrarse campeón, Ronald Koeman no ve favorito a su equipo.

“Es una situación inesperada. Porque venimos desde muy atrás. Es algo muy grande lo que hemos hecho para poder luchar por esta Liga. Hace tiempo que no había otro remedio que ganar para luchar”, comentó el técnico nerlandés que aún ve con sorpresa que su equipo esté en donde está.

A pesar de que los resultados lo respaldan, el entrenador no quiere pecar de confiado y amntiente la objetividad, por lo que no ve al Barcelona como el principal favorito.

“Ahora puede ser que la gente piense que somos el favorito pero para nosotros no es así”. He visto el equipo muy concentrado. No he visto que los jugadores piensen que el trabajo ya está hecho. No hay que volverse loco por la oportunidad de ser líder”.

Además, el mismo Koeman comentó quién es el favorito para conseguir el título. “El equipo que está primero (en la clasificación) es el favorito y nosotros aún no estamos los primeros”, haciendo énfasis en que el Barcelona debe conseguir el liderato para considerarse como favoritos.

A tan solo cinco jornadas para que finalice la temporada, Koeman confesó que el título lo conseguirá el equipo más regular, el que menos falle de aquí al final. “Es una lucha de cuatro equipos. El equipo que gana la Liga va a tener que ganar casi todos los partidos”, confesó.

Pero a pesar de la fuerte lucha que habrá de cara al final de temporada, Koeman ve a su equipo mentalmente fuerte y asomó que el equipo no sufrirá muchas modificaciones en su once inicial. “No soy partidario de cambiar mucho. Si el equipo funciona, no hay que tocarlo. Es duro para los suplentes porque no entran. Pero lo primero es el equipo”.

Por último y ante las preguntas sobre una posible salida de Messi al PSG o un retorno de Neymar al Camp Nou, el estratega se mostró inflexible. “Ellos han demostrado que estando juntos en el Barcelona han ganado. Ahora no es así. Aquí trabajamos con lo que tenemos. Así hemos ganado la Copa y estamos luchando por la Liga. Además, nunca se sabe si se gana teniendo a los mejores”, concluyó.