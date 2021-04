La mentira sobre Kamala Harris y su libro que derivó en la renuncia de periodista del ‘New York Post’

Un artículo sobre la vicepresidenta Kamala Harris basado en una mentira se volvió viral y fue compartido por republicanos hasta que otros medios hicieron revisión de los hechos y la periodista Laura Italiano, quien escribió la historia renunció a su puesto, y reveló la verdad.

El New York Post publicó que un libro de imágenes para niños escrito por la vicepresidenta Harris se estaba entregando como parte de un paquete de bienvenida a los menores migrantes en un refugio en Long Beach, California.

La historia fue retomada por varios medios, la mayoría de derecha, incluso Fox News, que pertenece a la misma empresa del Post, amplió la historia y se retomaron las críticas de congresistas republicanos, como Tom Cotton (Arkansas)

Sin embargo, The Washington Post preguntó a los funcionarios de la ciudad de Long Beach sobre la entrega de los libros. La sorpresa fue que los reportes eran falsos, porque el libro de Harris no se entregaba en paquetes de bienvenida.

Había una sola copia del libro, la cual fue donada durante una campaña para obtener volúmenes gratuitos de diversos autores.

El libro de la vicepresidenta de 40 páginas, titulado Los superhéroes están en todas partes, previo a hacer oficial sus aspiraciones a la presidencia, narra sus experiencias de vida y anima a los niños a ser buenos samaritanos.

El volumen cuenta con ilustraciones de la artista Mechal Renee Roe. Se volvió uno de los más vendidos cuando Harris lanzó su campaña presidencial.

Los medios de derecha han cubierto historias sobre la frontera criticando a la administración actual por el incremento de arribos y cómo atienden a los menores.

La vicepresidenta ha recibido críticas por no acudir a la frontera, pero ella ha señalado que su labor está enfocada en crear un plan para atender las razones de la migración desde Centroamérica. La frontera, dijo, está a cargo del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

En Long Beach líderes y funcionarios locales han dado la bienvenida a los niños no acompañados, incluso ha sido reconocido por el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Xavier Becerra, pero el reporte sobre el libro de Harris pretendía tergiversar una buena atención a una “promoción” del libro de la vicepresidenta.

La periodista Italiano dejó su puesto y reveló en Twitter que había renunciado y que la historia de Harris era incorrecta.

“La historia de Kamala Harris –una historia incorrecta que me ordenaron escribir y fallé en rechazarlo lo suficiente– fue mi punto de quiebre”, dijo Italiano.

The Kamala Harris story — an incorrect story I was ordered to write and which I failed to push back hard enough against — was my breaking point.

