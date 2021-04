Un hispano fue asesinado sin razón cuando esperaba en el Drive Thru de Starbucks

Alexis Carbajal tenía 24 años, esposa, madre, hermanas, y no tenía idea de lo fatal que sería la noche del martes cuando salió de casa.

El joven hispano es una de las víctimas mortales del tirador que sembró el caos en Los Ángeles en múltiples tiroteos y fue abatido por la policía. Se encontraba a bordo de su auto cuando fue asesinado, mientras que su esposa fue herida.

La policía local identificó a Carlos López-Meléndez como el sospechoso de desatar tiroteos en al menos cinco lugares de la ciudad en la madrugada del martes y en los que murieron dos personas.

My older brother passed away and it hurts that I have to type this right now. He was someone I looked up to and he helped motivate me to becoming a better person. Grateful to have been able to call him my brother. Any donations would be really appreciated

