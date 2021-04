¡El más buscado! Media Europa se peleó por un entrenador estadounidense

El fútbol norteamericano a partir de ahora tendrá un entrenador en uno de los clubes más importantes de Alemania. Jesse Marsch fue el principal candidato para ser el nuevo director técnico del RB Leipzig, de la Bundesliga. Sin embargo, el entrenador estadounidense fue pretendido por tres equipos más, antes de asegurar su pase al conjunto alemán.

Jesse Marsch will become our new head coach from the 2021/22 season!

He takes over from Julian #Nagelsmann, who is joining #FCBayern.

🔴⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/KBqCv8hK4T

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) April 29, 2021