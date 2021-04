Un tuit de Elon Musk y Mark Cuban hacen que el precio del dogecoin se dispare un 20%

Este miércoles el precio de la criptomoneda dogecoin se disparó un 20% de su valor durante las últimas 24 horas según datos de Coin Metrics. La criptodivisa, que fue inspirada en un meme, alcanzó un máximo valor histórico por encima de los 45 centavos a principios de este mes, desatando el temor a la existencia de una posible burbuja especulativa en el mercado de las criptomonedas.

El dogecoin tomó su nombre del meme “Doge”, que representa a un perro Shiba Inu. La criptomoneda comenzó como una broma en 2013 y ahora se coloca como la sexta moneda digital más grande, con un valor de total de mercado de casi $42,000 millones de dólares, según el sitio CoinGecko.

Esta criptomoneda ha aumentado su valor gracias a los comentarios que el multimillonario Elon Musk, CEO de Tesla, ha escrito en su cuenta de Twitter al confesar que el dogecoin es su criptodivisa favorita y la moneda digital “del pueblo”. Musk también es fiel seguidor del bitcoin debido a que su empresa de coches eléctricos ha acumulado casi $2,500 millones de dólares de la criptodivisa.

Este miércoles Musk escribió en Twitter: “The Dogefather SNL May 8“, haciendo referencia a sus frecuentes comentarios sobre el dogecoin, ya que ha señalado que que solo se trata de una broma y que este sábado Musk aparecerá en el show de televisión Saturday Night Life.

Musk no ha sido el único que hace referencia a la criptomoneda ya que el empresario Mark Cuban, propietario del equipo de baloncesto de los Mavericks de Dallas publicó varios mensajes sobre la criptomoneda.

El lunes el empresario dijo que su equipo de la NBA en abril estaba en camino de completar 6,000 transacciones de la criptomoneda al escribir que: “el dogecoin es la única moneda que la gente realmente está utilizando en las transacciones“, después de que un usuario le preguntó la razón de por qué respalda al dogecoin. “La gente gasta su Doge y eso significa que más negocios empezarán a aceptarlo”, respondió Cuban.

Because Doge is the one coin that people actually use for transactions. We take many others via @BitPay . But people spend their Doge and that means more businesses will start taking it. The greatest inhibitor to it's growth is that you can't spend the Doge you buy on Robinhood https://t.co/TrhT9pYkcb

— Mark Cuban (@mcuban) April 26, 2021