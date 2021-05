Hombre arrestado por violación y asesinato de una anciana hace 41 años

Andre William Lepere fue arrestado en Nuevo México y acusado por el caso de una anciana encontrada violada y muerta en su apartamento de Anaheim (California) hace 41 años.

Lepere (64), residente de Alamogordo, habría abusado sexualmente y asesinado por asfixia a Viola Hagenkord (79) cuando era un hombre joven de 23 años. Ahora fue acusado de asesinato y violación y quedó detenido sin derecho a fianza en el condado Otero de Nuevo México, a la espera de audiencias de extradición.

La policía fue llamada al apartamento de la víctima en la cuadra 2500 de West Winston Road el 18 de febrero de 1980, después de que unos vecinos se preocuparon porque no la habían visto durante dos días, lo cual era inusual en el pequeño complejo residencial.

Luego la investigación se enfrió hasta septiembre de 2020, cuando los detectives de casos abiertos reabrieron el expediente y colaboraron con el Laboratorio de Crimen del Condado Orange (California) y el Grupo de Trabajo de Crímenes Violentos del FBI. Juntos, pudieron desarrollar pruebas de ADN que vinculaban a Lepere con el crimen, reportó Fox News.

