Alejandra Espinoza desnuda su intimidad sexual… Y la de su esposo, Aníbal Marrero, también.

Como te contamos, Ale, junto a su hermana Damaris Jiménez, tienen un podcast llamado ‘Entre Hermanas’ y todos los jueves suben un episodio nuevo. La semana pasada decidieron consentir a sus seguidores, y contestar sus las preguntas. ¿Cuáles? De todo, la mayoría sobre fantasía, sexo, masturbación y mucho más.

Entre muchas, le preguntaron a Alejandra si ella se masturbaba, algo que en entrevista exclusiva con nosotros, ella adelantó que sería uno de los temas que tocarían en el podcast, recordemos que Damaris estudia psicología y es life coach.

“Sí, es como preguntarle a un hombre: ‘¿te masturbas?’… El 100% de los hombres se masturban, el 100% de las mujeres deberían masturbarse“, aseguró la presentadora de ‘Nuestra Belleza Latina’.

Una pregunta menos sexosa, pero no por eso menos importante, fue que contara cuál había sido la decisión más difícil que había tenido que tomar, a lo que sorprendió contando esta anécdota.

“En el 2016 se me arregló la vida, me dieron mi propio programa, ‘La Banda’, estaba en un pico alto de carrera, feliz, y creo que era la primera vez, después de 8 años, que me sentía bien, sentía que estaba haciendo algo que quería mucho, y tomé la decisión de mudarme a Los Angeles… Teníamos casa en Miami, pero no me conformo, fue una decisión difícil, porque acabábamos de comprar, tenía todo, pero fui tras mis sueños de actriz”, respondió.

También le preguntaron sobre su reducción de senos y qué le dijo el esposo. Ella aseguró que no le pidió permiso, que era algo de ella, y que además le molestaba desde que, en el verano entre noveno y décimo grado, le crecieron y todo el mundo comenzó a verla diferente.

Y de los senos, volvieron las preguntas sexuales ahora le tocó el turno a las ‘fantasías’ en la intimidad con su pareja. A lo que Alejandra confesó que ¡le encanta!…

“Aníbal y yo tenemos una comunicación como pocas personas, gracias a él a mi no me avergüenza hablar de nada… Nosotros llevamos casi 14 años juntos, hacer ese tipo de cosas hace que tu relación continúe, hacer juegos, jugar a que eres alguien más. Con mis pelucas que digo que son para las clases de actuación y no (risas)”.

El momento más ‘caliente’ de la conversación, fue cuando Damaris eligió la última pregunta para su hermana, previo decirle que había recibido muchas queriendo saber lo mismo… ¿Qué? Si el esposo de Alejandra, el bailarín y coreógrafo, Aníbal Marrero es gay.

Ale ya había respondido esa pregunta hace poco, cuando estuvo de invitada en ‘El Almuerzo con Caro’ y Carolina Sandoval tocó ese tema. Sin embargo, en su podcast fue un poco más profundo sobre esto. No solo respondió, sino que además confesó que ella también en algún momento se lo preguntó.

“Que cada quien piense lo que quiere pensar… A mí nunca nadie me dijo nada, ni me mencionaron y ni nada, la gente habla mucha mierda… Igual que piensan que todos los peluqueros son gays, que todos los maquinistas son gays, Aníbal es bailarín, bailó ballet, hizo muchas cosas que, para mucha gente que no tiene muchas cosa en la cabeza, piensan que son carreras para los gays“, comenzó diciéndole a su hermana y siguió.

“Yo estoy con él, a mí me importa tres carajos lo que piense el mundo, yo estoy en la casa con él, en la cama todas las noches y tampoco créeme que no me interesa. Voy a contestar lo que me dijo Aníbal cuando yo le pregunté”, dijo Alejandra…

Sí, ella también se lo preguntó, pero ni de casados, ni de novios, sino cuando era una concursante de ‘Nuestra Belleza Latina’, y el chisme era entre todas sus compañeras.”No tenía mucho filtro, me voy directamente y le pregunto: ‘Están diciendo que eres gay, ¿eres gay?’“.

Lo que recibió como respuesta fue una sonrisa de su ahora esposo y padre de su hijo Mateo, por lo cual asumió que sí lo era, hasta que descubrió que tenía novia y quedó confundida y le reclamó. ¿Su respuesta?

“Mira yo estoy tan cansado de que la gente piense que por el tipo de trabajo que tengo que soy gay, que no me importa“, le respondió.

El resto de la historia ya es de conocimiento público, se enamoraron, se fueron a vivir juntos, se casaron, fueron papás y formaron una hermosa familia que ya lleva 14 años de amor verdadero.

REVIVE AQUÍ LA ENTREVISTA QUE LE HICIMOS A ALEJANDRA ESPINOZA Y DAMARYS: