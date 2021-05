Congresista proTrump trepó el muro para “mostrar su eficacia” contra migrantes

El republicano Paul Gosar trepó parte del muro fronterizo con México, para según él, mostrar lo efectivo que es el fallido proyecto del expresidente Donald Trump.

“Cuando el presidente Trump dijo a la gente que sería un gran y bello muro, él no estaba bromeando”, dijo el representante por Arizona. “Trepé la valla para mostrarlo”.

“Terminemos el maldito muro”, tuiteó Gosar, desde su cuenta personal.

When President Trump said the people’s wall would be big and beautiful he wasn’t kidding. I climbed a gate just to show perspective.

Let’s finish the dang wall. #AmericaFirst pic.twitter.com/TRLHPVbBi9

— Paul Gosar (@DrPaulGosar) May 2, 2021